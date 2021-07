Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehl vollstreckt

Krauschwitz (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter 32-jähriger Pole ging gestern Nachmittag den Fahndern der Bundespolizei ins Netz. Die Beamten kontrollierten den Mann gestern Nachmittag in Krauschwitz. Die Überprüfung ergab einen Haftbefehl des Amtsgerichts Landsberg am Lech wegen räuberischen Diebstahls. Der Verurteilte sitzt nun seine Strafe in einer Justizvollzugsanstalt ab.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell