Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Ohne Führerschein gefahren

Bocholt (ots)

Ein unfreiwilliges Ende gefunden hat am Montag die Autofahrt eines 31-Jährigen in Bocholt. Polizeibeamte hatten ihn am Abend auf der Dingdener Straße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann die nötige Fahrerlaubnis nicht besitzt. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

