Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kabeltrommel gestohlen

Damflos (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 20. auf Freitag, 22. Oktober 2021, wurde in der Ortslage Damflos eine Kabeltrommel entwendet. Die Kabeltrommel befand sich auf der Baustelle der Fa. Düpre, an der Kreuzung Hauptstraße / Einfahrt Neubaugebiet. Durch den Diebstahl entstand der Westnetz GmbH ein Schaden von ca. 5.500.- Euro. Aufgrund der Größe und des Gewichts musste die Trommel mit einer Maschine verladen und einem Fahrzeug mit Ladefläche abtransportiert worden sein. Hinweise nimmt die Polizei Hermeskeil (Tel.: 06503 / 9151-0) entgegen.

