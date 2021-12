Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwerer Raub: Angestellte mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 20. Dezember, ist es gegen 17 Uhr zu einem schweren Raub in einer Bäckerei an der Brucknerallee gekommen. Der Täter konnte mit einem hohen dreistelligen Bargeldbetrag fliehen.

Zum Tatzeitpunkt befand sich der Beschuldigte mit der 30-jährigen Angestellten allein in der Filiale. Zunächst soll er ein Brötchen bestellt und bezahlt haben. Anschließend forderte er die Herausgabe der Tageseinnahmen aus der Kasse. Dabei holte er ein langes Messer aus seiner Jackentasche und richtete es gegen die 30-Jährige. Sie kam der Aufforderung nach und packte das Bargeld mit in die Brötchentüte. Der Mann floh mit der Beute die Freiheitsstraße hoch in Richtung Friedrich-Ebert-Straße.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, normale Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, braune Augen. Er sprach akzentfreies Deutsch, trug eine dunkle Steppjacke und eine Kapuze über dem Kopf. Außerdem führte er eine schwarze Umhängetasche aus Rucksackstoff mit sich.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Raub oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, um Mithilfe. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell