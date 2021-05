Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen - Grundstücksmauer bei Unfallflucht beschädigt

Badbergen (ots)

In der Rosenstraße touchierte ein Unbekannter am frühen Montagmorgen eine Grundstücksmauer und flüchtete anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der oder die Flüchtige war vermutlich zwischen 05 und 06 Uhr mit einem silberfarbenen Pkw unterwegs und beschädigte die Mauer beim Ausparken. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

