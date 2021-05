Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Eine 22-Jährige befuhr am Montagnachmittag mit einem Kleinwagen die Bramscher Straße in Richtung Neuenkirchen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf der regennassen Fahrbahn gegen 17.50 Uhr in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Sie touchierte ein Verkehrsschild und schleuderte mit ihrem Wagen auf die andere Straßenseite, wo sie in einem Graben zum Stillstand kam. Die 22-Jährige zog sich nach ersten Informationen leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

