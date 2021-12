Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Lürriper Neubaugebiet

Mönchengladbach (ots)

An einem Neubaugebiet an der Straße Am Wasserweg im Stadtteil Lürrip wurden am Montag, 20. Dezember, Einbrüche in mehrere Neubauten festgestellt, die Unbekannte am Wochenende verübt haben.

Die Täter hatten es auf Teile aus Sicherungskästen abgesehen. Auf unbekannte Weise drangen sie irgendwann zwischen Freitag, 17. Dezember, 20 Uhr, und Montag, 20. Dezember, 12 Uhr, in drei Gebäude ein.

Die Polizei erbittet Hinweise von Zeugen. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

