Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Fußgängerin beim Abbiegen erfasst

Reken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin am Montag in Groß Reken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine Autofahrerin war gegen 17.25 Uhr auf der Hauptstraße aus Richtung Velener Straße kommend unterwegs. Als die 22-Jährige an der Ampelkreuzung Hauptstraße / Coesfelder Straße / Dorstener Straße / Ludgeristraße links abbiegen wollte, übersah die Gescheranerin die 64-Jährige: Diese hatte die Kreuzung an der Fußgängerfurt in Richtung Ludgeristraße überquert. Die Rekenerin kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell