Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrer bei Verkehrskontrolle aggressiv

Bericht an Straßenverkehrsamt

Ahaus (ots)

Ob eine Person mit dem am Montagnachmittag gezeigten Aggressionspotenzial geeignet ist, ein Kraftfahrzeug zu führen, gilt es nun zu beurteilen. Gegen 15.45 Uhr befuhr ein 31 Jahre alter Ahauser die Fuistingstraße aus Richtung Hessenweg kommend in Richtung Bahnhofstraße. Dort bog der Fahrer nach links auf die Bahnhofstraße und im weiteren Verlauf auf die Heeker Straße ab. Die augenscheinlich überhöhte Geschwindigkeit veranlasste zwei Polizisten, den Autofahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Auf einem Parkplatz an der Heeker Straße sprach ein Beamter den Mann an. Offensichtlich mit dem Vorgehen der Polizei nicht einverstanden, reagierte der 31-Jährige den Beamten gegenüber sofort aggressiv und beleidigend. Er riss seinen zuvor ausgehändigten Führerschein dem Polizisten aus der Hand. Der Mann stieg aus dem Wagen und baute sich drohend auf. Erst die Androhung von Reizstoff und das Einschalten einer Bodycam beruhige die Szenerie. Der 31-Jährige stieg wieder in seinen Wagen. Auch den Führerschein händigte er zur Kontrolle wieder aus. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und schrieben einen Bericht an die Fahrerlaubnisbehörde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell