Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Baby im Kinderwagen alleine im Zug - Bundespolizei übergibt besorgten Eltern ihr Kind

Düsseldorf (ots)

Die Eltern eines 11-monatigen Kleinkindes erlitten einen Schock, als ihr Kind am Sonntagmorgen (9. Januar), um 10.45 Uhr, im Zug der Linie RE3 von Düsseldorf Hauptbahnhof alleine abfuhr. Bundespolizisten nahmen das Kleinkind an sich und übergaben es dem Ehepaar.

Der Vater schob den Kinderwagen samt Baby in den bereitstehenden RE3 auf dem Bahnsteig zu Gleis 9 im Düsseldorfer Hauptbahnhof. Als der Vater auf dem Bahnsteig noch auf seine Ehefrau wartete, verschlossen sich die Türen des RE3 und das Baby befand sich alleine im Zug. Vergeblich versuchte der Familienvater auf dem Bahnsteig die Türen zu öffnen.

Doch plötzlich fuhr der RE3 in Richtung Duisburg Hauptbahnhof vom Bahnsteig ab. Das Kleinkind fuhr jedoch nicht ganz alleine, denn aufmerksame Bahnreisende informierten unverzüglich den Zugbegleiter. Der Triebfahrzeugführer legte nach der Meldung eine Bremsung ein und setzte den Zug zurück zum Bahnsteig.

Die Eltern rechneten nicht damit und liefen nach der Ausfahrt des RE 3 sofort die Bahnhofstreppe hinunter, um mit einem Taxi zum Duisburger Hauptbahnhof zu fahren. Zeitgleich wählten sie den Notruf des Polizeipräsidiums Düsseldorf. Diese verständigten die Bundespolizei am Hauptbahnhof. Das Kleinkind wurde nach der Rückfahrt im Düsseldorfer Hauptbahnhof an Beamte der Bundespolizei übergeben. Nach kurzer Zeit suchten die Eltern auf Anraten der Landespolizei die Wache des Bundespolizeireviers Düsseldorf auf und das Baby konnte wieder wohlbehütet in die Obhut der sehr dankbaren Eltern übergeben werden.

