Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: KFZ-Anhänger entwendet

Wassenberg-Birgelen (ots)

An der Ringstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag, 27. Januar, einen KFZ-Anhänger der Marke Koch entwendet. Dieser war zum Tatzeitpunkt mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), einer Plane sowie Spiegeln ausgestattet und stand auf einer Weide an der Ringstraße. Um auf die umzäunte Weide zu gelangen, durchtrennten die Täter die Sicherungskette eines Holzzaunes.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell