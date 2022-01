Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Entwendetes E-Bike in Mehrfamilienhaus abgestellt, Zeugen gesucht

Hückelhoven-Baal (ots)

Gegen 18.50 Uhr am Donnerstag (27. Januar) stellte ein 32-jähriger Mann aus Hückelhoven ein E-Bike im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Aachener Straße ab und verließ das Gebäude. Einem Bewohner kam dies verdächtig vor und er informierte die Polizei. Die Beamten konnten den Verdächtigen in der Nähe antreffen. Dieser gab an, er habe sich das Fahrrad gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz der Netto-Filiale für eine Probefahrt von einem Bekannten geliehen. Dieser Bekannte wiederum habe das E-Bike zuvor entwendet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Diese bittet Personen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall weitere Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0. Es besteht alternativ die Möglichkeit Hinweise über das Hinweisportal unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis weiterzugeben.

