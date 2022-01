Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl auf Friedhof

Erkelenz-Schwanenberg (ots)

Zwei Personen erstatteten Anzeige bei der Polizei, weil jeweils in der Zeit vom 24. Januar (Montag) bis zum 26. Januar (Mittwoch) eine Messingvase von den Gräbern ihrer Angehörigen entwendet wurde. In einem der Fälle entwendeten Unbekannte außerdem eine Messingschale. Tatort war der Friedhof an der Geneikener Straße.

