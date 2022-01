Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Fahrradgeschäft

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Zwischen 1 Uhr und 1.25 Uhr drang ein unbekannter Täter am Freitag, 28. Januar, in ein Fahrradgeschäft an der Industrieparkstraße ein. Ein lilafarbenes E-Bike der Marke Haibike wurde entwendet.

