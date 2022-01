Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in leerstehende Gaststätte

Wassenberg (ots)

Unbekannte Täter sind über ein Kellerfenster in eine leerstehende Gaststätte an der Straße An der Windmühle eingedrungen. Aus dem Keller entwendeten sie diverse Elektrokabel und Wasserleitungen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 10. Januar (Montag) und dem 26. Januar (Mittwoch).

