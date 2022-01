Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Vereinsheim

Selfkant-Höngen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (26. Januar) drangen unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in ein Vereinsheim am Prunkweg ein. Aus den Räumlichkeiten wurden zwei Laptops sowie diverses Werkzeug gestohlen.

