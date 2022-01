Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Rohbau eingedrungen und Sicherungskasten aufgehebelt

Waldfeucht-Brüggelchen (ots)

Aus einem Rohbau an der Bollbergstraße haben unbekannte Täter diverses Werkzeug, einen Werkzeugkoffer und Verlängerungskabel entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 15 Uhr am Sonntag, 23. Januar, und 15 Uhr am Mittwoch, 26. Januar.

Zwischen 17 Uhr am Dienstag, 25. Januar, und 7 Uhr am Mittwoch, 26. Januar, hebelten unbekannte Täter auf derselben Straße einen Sicherungskasten auf. Aus diesem entwendeten sie mehrere Meter Bau- und Starkstromkabel.

