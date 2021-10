Polizei Wuppertal

POL-W: W Fußgänger bei Unfall am Willy-Brandt-Platz schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Bei einem Unfall am Willy-Brandt-Platz in Remscheid erlitt am heutigen Freitag (01.10.2021, gegen 09:45 Uhr) ein Fußgänger schwere Verletzungen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand überquerte ein 53-jähriger Fußgänger die Fahrbahn der Freiheitstraße, ohne dabei auf den fließenden Verkehr zu achten. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel eines 78-jährigen Remscheiders, der die Freiheitsstrafe in Richtung Lennep befuhr.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Fußgänger auf die Straße und erlitt schwere Verletzungen. Beide Unfallbeteiligten mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer konnte dieses nach ambulanter Versorgung wieder verlassen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung setzen. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell