POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Geparktes Auto angefahren und anschließend abgehauen - Polizei bittet um Hinweise (11.10.2021)

Reichenau, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Montagvormittag, gegen 09 Uhr, auf dem Parkplatz einer Bäckerei im Bereich des Zellelewegs auf der Insel Reichenau gekommen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken fuhr dort ein Unbekannter gegen einen abgestellten Skoda Octavia und richtete an der linken Seite des Autos mehrere hundert Euro Schaden an. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Allensbach (07533 97150) entgegen.

