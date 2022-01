Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec aus Garage gestohlen

Erkelenz-Granterath (ots)

An der Straße In Granterath entwendeten unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag, 25. Januar, ein graues Pedelec der Marke Victoria. Zuvor öffneten sie die Garage, in welcher das Zweirad abgestellt war.

