Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Geilenkirchen (ots)

Aus einem Pkw, der an der Heinsberger Straße stand, haben unbekannte Täter ein Headset, Dokumente und eine Kalenderbox entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 16 Uhr am Montag, 24. Januar, und 8 Uhr am Dienstag, 25. Januar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell