Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw durchwühlt und Gegenstände entwendet

Heinsberg-Scheifendahl (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen 16.30 Uhr am Montag (24. Januar) und 8.15 Uhr am Dienstag (25. Januar) an der Straße Scheifendahl in einen Pkw. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt in einer Garageneinfahrt. Die Täter durchwühlten den Innenraum und entwendeten Bekleidung, einen Schlüssel, die Zulassungsbescheinigung sowie weitere Gegenstände.

