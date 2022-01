Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Hofautomat beschädigt, Zeugen gesucht

Heinsberg-Aphoven (ots)

An der Straße Oberlieck beschädigten zwei bisher unbekannte Täter am Montag, 24. Januar, gegen 23.40 Uhr, einen Frischhalteautomaten in einem öffentlich zugänglichen Hofladen. Sie schlugen mehrfach mit einem Gegenstand gegen die Glasscheibe des Automaten. Es wurde offenbar aber nichts entwendet. Eine Videoüberwachung filmte die Täter.

Bei diesen handelte es sich um zwei junge Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren mit westeuropäischem Erscheinungsbild. Einer von ihnen hatte eine schlanke bis leicht kräftige Statur und kurze braune Haare. Er trug eine dunkelblaue Jeans, eine schwarze Jacke sowie einen auffallend roten Mund-Nasen-Schutz. Bei sich trug er eine blaue Tasche mit weißen Applikationen. Der zweite Mann hatte eine schlanke Statur und trug eine schwarze Kappe sowie einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack und eine rote Stofftasche bei sich.

Wer kann weitere Hinweise zur Tat oder den Tätern geben? Diese nimmt das Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell