Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter entblößt sich in Geschäft

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Gegen 15.20 Uhr am Dienstag (25. Januar) entblößte sich ein bisher unbekannter Mann gegenüber einer Kundin in einem Geschäft an der Straße Am Wasserturm. Die Hose des Mannes war dabei heruntergelassen. Bei dem Unbekannten handelte es sich laut Beschreibung um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann mit südländischem Erscheinungsbild und kräftiger Statur. Er war bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans sowie einer dunkelgrünen/schwarzen Winterjacke und trug einen Mund-Nasen-Schutz. Der Mann wirkte alkoholisiert. Die Polizei bittet Personen, die weitere Informationen zum Täter geben können oder weitere Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell