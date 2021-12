Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Eisdiele und Friseurgeschäft

Bad Lippspringe (ots)

(mb) In der Nacht von Montag auf Dienstag (28.12.2021) ist am Arminiuspark in eine Eisdiele und einen Friseurladen im gleichen Gebäude eingebrochen worden.

Der oder die Täter brachen an der Rückseite des Gebäudes eine Haustür auf und gelangten in das Treppenhaus. Sie hebelten die Türen zur Eisdiele und zum Friseur auf und suchten in den Räumlichkeiten nach Wertsachen. Zudem wurden die Keller der Geschäfte aufgebrochen und durchsucht. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld sowie Haarschneidegeräte und Scheren. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 08.40 Uhr.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell