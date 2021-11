Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Kreis Tuttlingen) Auto erfasst Fußgängerin (09.11.2021)

Spaichingen (ots)

Einen Unfall mit einer verletzten Person verursacht hat ein Autofahrer am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Straße ""Verenaweg". Ein 60-jähriger Dodge Ram-Fahrer bog von der Max-Planck-Straße auf den Verenaweg ab und erfasste dort eine 44-jährige Fußgängerin, welche die unbeleuchtete Fahrbahn überquerte. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Am Dodge des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell