POL-KN: (Steißlingen, Lkrs. Konstanz) Fehler beim Überholen (08.11.2021)

Steißlingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit über 25.000 Euro Sachschaden hat sich am Montagmorgen gegen 09.30 Uhr auf der B33 ereignet. Ein 72-jähriger BMW-Fahrer war auf der Bundesstraße in Richtung Konstanz unterwegs und wollte einen auf der rechten Fahrspur fahrenden Lastwagen überholen. Hierbei bemerkte er nicht einen bereits auf der linken Spur befindlichen Audi eines 49-jährigen Fahrers. Bei der seitlichen Kollision wurde der Audi nach links in die Leitplanke abgewiesen, konnte anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug wiedergewinnen und an den rechten Fahrbahnrand lenken, wo er zusammen mit dem 72-Jährigen auf das Eintreffen der Polizei wartete. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

