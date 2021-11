Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Abgestürzter Felsbrocken auf der Straße

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrshindernis durch einen Felsbrocken kam es am Montag, 01.11.2021 gegen 15:25 Uhr im Bereich Wühre Loch auf der Bundesstraße 317. Zwischen Fröhnd und Silbersau konnte ein etwa 1 x 1 Meter großer Felsbrocken mittig auf der Fahrbahn liegend festgestellt werden. Vermutlich kam es aufgrund der Regenfälle in der Nacht zuvor zu einem Erdrutsch. Die Freiwillige Feuerwehr Schönau sowie die Straßenmeisterei konnten den Felsbrocken in das angrenzende Flussbett verbringen. Verletzt wurde bei dem Felssturz glücklicherweise niemand.

