Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 29.10.2021, auf Samstag, 30.10.2021, wurde der Lack eines grauen Chevrolet Camaro, im hinteren rechten Bereich des Kotflügels, von einem Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Chevrolet stand in einer Parkbucht an der Anschrift Alte Stadtgärtnerei in Höhe des Anwesens Nummer 1. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein, unter der Telefonnummer 07621 97970, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell