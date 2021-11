Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unbekannte begehen Unfallflucht nach PKW Diebstahl

Am Samstag, 30.10.2021 kam es in den frühen Morgenstunden zu einem PKW Diebstahl in der Mulsowstraße in Brombach, sowie zu einem anschließenden Unfall auf dem Salzert im Bereich Salzertstraße, Einmündung Arend-Braye-Straße. Zwischen 02:20 Uhr und 02:40 Uhr entwendeten die unbekannten Täter den unverschlossenen roten Mazda mittels Keyless-Go-Schlüssel aus einer Tiefgarage und demolierten hierbei das Garagenrolltor. Auf dem Salzert kam es sodann gegen 03:08 Uhr zu einem Unfall, bei dem der PKW ins Schleudern geriet und mit dem Gehweg, sowie der Mauer eines Wohnhauses kollidierte. Nach derzeitiger Sachlage hatten weder der Fahrer noch der Beifahrer den Sicherheitsgurt angelegt und prallten mit den Köpfen gegen die Windschutzscheibe. Beide Personen flüchteten von der Unfallstelle und hinterließen einen Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

