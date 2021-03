Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln auf der A1 im Bereich der Gemeinde Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 18. März 2021, gegen 12:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der Autobahn 1, an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord in Fahrtrichtung Bremen, einen Pkw.

Bei dem 19-jährigen Fahrer aus Lienen stellten sie Auffälligkeiten fest, die auf eine Beeinflussung mit Betäubungsmitteln hindeuteten. Der anschließend durchgeführte Drogentest reagierte positiv auf THC, sodass ihm im Anschluss von einem Arzt Blut entnommen wurde. Zudem fanden die Beamten im Pkw VW Golf geringe Mengen Marihuana.

Gegen den Mann wurden ein Ermittlungs- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt

