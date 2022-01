Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Abfallbehälter angezündet

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

An einer Garage am Nordring zündeten unbekannte Täter am Sonntag, 30. Januar, gegen 4.30 Uhr, vier Abfallbehälter an. Diese brannten komplett nieder. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache und den Verursachern dauern derzeit an.

