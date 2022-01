Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec aus Garage gestohlen

Geilenkirchen (ots)

Ein orangefarbenes Pedelec der Marke Fischer haben unbekannte Täter zwischen Freitagmittag (28. Januar) und Sonntagnachmittag (30. Januar) entwendet. Um an ihre Beute zu gelangen, drangen sie zuvor in die Garage eines Hauses am Tannenweg ein.

