Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte Täter sind über das vergangene Wochenende (05. bis 06.02.2022) in insgesamt sechs Wohnungen im Stuttgarter Stadtgebiet eingebrochen und haben dabei unter anderem Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Betroffen waren Wohnungen am Hagdornweg, am Eibenweg und an der Melittastraße in Degerloch sowie an der Landauer Straße in Weilimdorf, der Lehenstraße im Stuttgarter Süden und der Duisburger Straße in Bad Cannstatt. Die Einbrecher drangen zumeist über die Terrassentür ein, durchsuchten die Wohnungen und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

