Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 47 bei Föhren

Föhren (ots)

Am Donnerstag, 24.06.2021, um 13:10 Uhr, ereignete sich auf der L 47 bei Föhren ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden. Die 52 jährige Fahrerin eines Opel Zafiras fuhr in Richtung Hetzerath und kam im Bereich des Flugplatzes, in einer langgezogenen Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach liegend, im Straßengraben, zum Stillstand. Die Fahrerin sowie ihr 52 jähriger Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem Pkw befreien und wurden - bis zum Eintreffen der Rettungskräfte - durch Ersthelfer betreut. Beide Personen wurden leichtverletzt in Trierer Krankenhäuser verbracht. Im Einsatz befanden sich neben den Feuerwehren Schweich und Föhren, zwei Rettungswagen / DRK Schweich und Ehrang, die AirRescue mit Notarzt aus Luxemburg, ein First Responder sowie die Straßenmeisterei Trier und die Polizeiinspektion in Schweich. Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Schweich, Tel.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell