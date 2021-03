Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsam gegen Auto-Posing

Behörde und Polizei gehen gegen lautes und gefährliches Fahren vor.

Ulm (ots)

Bereits Ende Februar kontrollierte die Ulmer Polizei die Autoposer-Szene in Ulm. Neben Anzeigen wegen zu lauten und unnötigen Herumfahrens, dem klassischen "Posing", haben die Polizeibeamten zahlreiche Gespräche mit den Fahrzeuglenkern geführt, um sie auf ihr gefährliches und störendes Verhalten aufmerksam zu machen. Posing, um zu zeigen, was unter der Kühlerhaube steckt, führt nicht nur zu Beschwerden von Anwohnern, die sich durch den Krach gestört fühlen, sondern schädigt auch die Umwelt und gefährdet andere Verkehrsteilnehmende. Um dem Treiben Einhalt zu gebieten, führte die Polizei am Samstag, 6. März, erneut eine Schwerpunktaktion durch.

Beamte der Ulmer Polizeireviere kontrollierten gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt zwischen 17 und 1 Uhr zahlreiche Fahrzeuge. Ziel der Kontrollen dort war es, Gefahren durch falsch umgebaute Fahrzeugteile zu erkennen. Insgesamt waren drei Fahrzeuge nicht in Ordnung. Durch die Umbauten war an einem Fahrzeug die Betriebserlaubnis erloschen weil die Änderungen nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen waren. An zwei weiteren Pkw hatten die Besitzer am Auspuff Änderungen vorgenommen, was ebenfalls zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Insbesondere deshalb, weil die Fahrzeuge dadurch lauter wurden. 16 Autofahrer erhalten Anzeigen, weil sie mit lauter Musik oder hupend in der Innenstadt unterwegs waren und so unnötig Lärm verursachten.

Darüber hinaus überprüften die Behörden auch die Geschwindigkeit. Dazu hatte die Stadt Ulm einen mobilen Blitzeranhänger aufgestellt: Etwa 260 Autofahrer bekommen nun Anzeigen, weil sie zu schnell im Stadtgebiet unterwegs waren.

Die Polizei wird ihre gezielten Kontrollen fortsetzen. An eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse können Bürger auch weiterhin auffällige Autos melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs und einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de gesandt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731/1880) oder persönlich entgegen. Sie bittet aber darum, zeitlich dringende Ereignisse nicht per E-Mail, sondern telefonisch zu melden.

+++++++++++++++++++++++++++++

Marlies Gildehaus, Tel. 0731/161-1042

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell