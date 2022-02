Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat mutmaßlich am frühen Dienstagmorgen (08.02.2022) in der Mitterhofer Straße drei geparkte Fahrzeuge beschädigt und ist davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine 59 Jahre alte Anwohnerin entdeckte die drei beschädigten Autos, einen VW, einen Toyota und einen BMW gegen 06.30 Uhr und rief die Polizei. Die Beamten ermittelten Zeugen, die kurz nach 03.30 Uhr einen Knall im Bereich der Unfallörtlichkeit und in der Folge Schleifgeräusche eines Fahrzeugs aus dem Bereich der Burgunderstraße, der Colmarer Straße und der Ludwigsburger Straße gehört hatten. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell