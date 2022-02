Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (06.02.2022) oder Montag (07.02.2022) die Autoreifen von mehreren Fahrzeugen zerstochen, die am Martin-Schrenk-Weg geparkt waren. Die Täter beschädigten zwischen 15.00 Uhr und 09.00 Uhr je zwei Reifen an fünf Fahrzeugen. An den Fahrzeugen, die auf einem frei zugänglichen Parkplatz abgestellt waren, entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

