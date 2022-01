Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzen

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sechs leichtverletzten Personen und einem Sachschaden von etwa 40.000 Euro kam es am Dienstag gegen 17:40 Uhr in Gäufelden. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein 33-jähriger Mercedes-Lenker die Abfahrt der Landesstraße 1184 aus Richtung Gäufelden-Nebringen kommend und wollte auf die Kreisstraße 1076 einfahren. Hierbei übersah er mutmaßlich den vorfahrtsberechtigten VW eines 40-Jährigen der auf der K1076 von Gäufelden-Öschelbronn in Richtung -Tailfingen unterwegs war. In Folge dessen kam es mittig des Kreuzungsbereiches zur Kollision beider Fahrzeuge. Hierbei erlitten beide Fahrzeuglenker leichte Verletzungen. Auch der 41 Jahre alte Beifahrer im VW und die 30-jährige Beifahrerin sowie zwei Kleinkinder im Mercedes wurden leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Gäufelden war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zudem wurde der verunfallte Mercedes sichergestellt, da es an der Unfallstelle Unstimmigkeiten bezüglich der Fahrereigenschaft gab. Entgegen der ersten Aussagen, dass die 30-Jährige die verantwortliche Fahrerin gewesen sein soll, lenkte nach derzeitigem Ermittlungsstand der 33-Jährige den PKW. Dieser ist nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern an.

