POL-LB: Renningen-Malmsheim: Pkw aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter schlugen zwischen Montag 23:00 Uhr und Dienstag 07:30 Uhr die Seitenscheibe eines VW ein, der in der Heimsheimer Straße am Fahrbahnrand geparkt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Täter Lebensmittel, Kleidung sowie zwei Lampen. Alle Gegenstände lagen auf dem Beifahrersitz. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 280 Euro. Anschließend flüchteten die Täter mutmaßlich zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Renningen, Tel. 07159 8045-0, in Verbindung zu setzen.

