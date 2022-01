Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 12:00 Uhr und Dienstag 10:20 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Seitentür zu einer Gaststätte in der Glemseckstraße in Ramtel auf. In der Gaststätte entwendeten die Täter aus einer Schublade im Thekenbereich einen kleineren Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden konnte abschließend noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, bittet um sachdienliche Hinweise.

