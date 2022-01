Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Sprayer auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Zwei 17 und 18 Jahre alte Tatverdächtige wurden am Dienstag gegen 18.30 Uhr von Beamten des Polizeipostens Kirchheim am Neckar auf frischer Tat in der Margarete-Steiff-Straße in Bönnigheim ertappt. Beim Streifefahren kamen die beiden Polizisten an einem Baucontainer vorbei, auf dem ein frisches Graffito zu finden war. Direkt vor dem Container trafen die Beamten zwei junge Männer an, deren Hände verdächtige schwarze Farbantragungen aufwiesen und die eine Farbspraydose dabei hatten. Nach ersten Versuchen sich Herauszureden, was jedoch in Widersprüche mündete, gaben die beiden Tatverdächtigen letztlich zu, den Baucontainer besprüht zu haben. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 300 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell