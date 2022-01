Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: tragischer Verkehrsunfall endet tödlich (aktualisierte Version)

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 17.10 Uhr im Wohngebiet "Bannhalde" in Großsachsenheim ein tragischer Unfall. Der 86 Jahre alte Fahrer eines Mercedes wollte vorwärts in die zum Wohnhaus gehörende Garage einfahren. Hierzu ließ er seine ebenfalls bereits über 80 Jahre alte Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, zunächst vor der Garage aussteigen. Vermutlich rutschte der 86-Jährige anschließend vom Bremspedal des automatikbetriebenen PKW ab. Der Mercedes geriet nach rechts und die Frau wurde zwischen dem Fahrzeug und der gemauerten Zarge des Garagentors eingeklemmt. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie am Abend verstarb. Am PKW entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

