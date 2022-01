Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Ladendetektiv erwischt fünf Jugendliche beim Stehlen

Ludwigsburg (ots)

Fünf Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren wurden am Dienstagnachmittag vom Ladendetektiv eines Drogeriemarkts in einem Einkaufszentrum in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg beim Stehlen erwischt. Der Detektiv konnte beobachten wie die Tatverdächtigen Parfumflakons in ihren Jackentaschen verschwinden ließen. Als sie die Kasse passierten ohne zu bezahlen, wurden sie vom Detektiv festgehalten und die Polizei wurde alarmiert. Die fünf Jugendlichen hatten insgesamt acht Tester-Flakons verschiedener Parfum-Marken, ein Rasiermesser und Rasierklingen gestohlen. Der Wert des Diebesguts wurde auf etwa 700 Euro geschätzt. Die Erziehungsberechtigten der Minderjährigen wurden von der Polizei in Kenntnis gesetzt. Alle fünf werden sich wegen Diebstahls verantworten müssen.

