Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unfall mit leichtverletzter Person

Ludwigsburg (ots)

An der Kreuzung der Carl-Diem-Straße und der Obere Badstraße in Asperg kam es am Dienstagmorgen, gegen 08:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 27-Jährige Hyundai-Fahrerin leicht verletzt wurde. Vermutlich übersah eine 44 Jahre alte Suzuki-Fahrerin, die ein vier Jahre altes Kind mit an Bord hatte, die Frau im Hyundai und nahm ihr in der Folge die Vorfahrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell