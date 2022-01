Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall zwischen zwei Pedelec-Lenkern

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 14:25 Uhr in der Schickardstraße in Böblingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelec-Lenkern. Ein 35-Jähriger war mit seinem Pedelec auf dem Bürgersteig der Schickardstraße aus Richtung Herrenberger Straße kommend unterwegs. Auf derselben Bürgersteigseite kam ihm eine 55-Jährige mit ihrem Pedelec entgegen. Auf Höhe der Autobahnunterführung stießen die beiden zusammen. Durch die Kollision kam die 55-Jährige zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Durch den Sturz erlitt sie leichte Verletzungen. Der 35-Jährige stieß nach der Kollision gegen die Wand der Unterführung, verletzt wurde er jedoch nicht. An den beiden Pedelecs entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

