Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Neuhausen auf den Fildern: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 15 Uhr ereignete sich auf der A 8 Stuttgart - München, auf Höhe der Anschlussstelle Neuhausen ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Ein 54-jähriger Golf-Fahrer hatte eine Panne und sein Fahrzeug deshalb auf dem Seitenstreifen abgestellt. Als er gerade über die Beifahrertür ausgestiegen und im Begriff war, das Warndreieck aufzustellen, rammte ein auf der rechten Fahrspur fahrender Sattelzug den abgestellten Golf. Nach Angaben des 49 Jahre alten LKW-Fahrers musste dieser nach rechts ausweichen, da er von einem bislang unbekannten Sattelzug überholt und abgedrängt worden sei. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, jedoch entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Ludwigsburg, 0711 6869-230, sucht Zeugen für den Vorfall. Vermutlich hat das gesuchte Fahrzeug einen weißen Auflieger mit blauer Schrift.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell