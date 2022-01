Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Unfallflucht auf der K 1082

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Montag gegen 23.30 Uhr auf der Kreisstraße 1082 zwischen Rutesheim und Leonberg ereignete, sucht das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, noch Zeugen. Ein 18 Jahre alter Mercedes-Fahrer war in Richtung Rutesheim unterwegs, als ihm kurz vor Rutesheim ein noch unbekannter Fahrzeuglenker auf seiner Spur entgegenkam. Der 18-Jährige musste in der Folge nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er kam von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Der PKW musste durch den Abschleppdienst aus dem Graben gezogen werden. Der Mercedes blieb jedoch fahrbereit. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte, der einen BMW gelenkt haben soll, setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Leonberg fort. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

