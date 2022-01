Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Motorroller gestohlen

Ludwigsburg (ots)

In der Hirschbergstraße in Eglosheim hat ein Unbekannter vermutlich in der Nacht zum Sonntag einen weißen Motorroller der Marke SYM, Typ CROX m Wert von etwa 1.800 Euro gestohlen. Das Fahrzeug war mit Lenkradschloss gesichert vor einem dortigen Wohnhaus abgestellt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Motorrollers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

