Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Versuchte Räuberische Erpressung auf Bäckereifiliale

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagmorgen gegen 06:35 Uhr die Filiale einer Bäckerei in der Bronngasse betreten. Er ging zielstrebig hinter den Verkaufstresen und forderte eine Angestellte zur Herausgabe von Bargeld auf. Seine Forderung untermauerte er, in dem er aus seiner Jackentasche einen Gegenstand zog, bei dem es sich mutmaßlich um einen Messergriff handelte. Die unbeeindruckte Verkäuferin forderte den Täter daraufhin lautstark auf, den Verkaufsraum zu verlassen. Als eine weitere Mitarbeiterin ihr zur Hilfe kam, gab der Unbekannte Fersengeld und rannte in Richtung Spitalgasse davon. Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 35 Jahre alten und 175 cm großen Mann von hagerer Statur. Er trug eine hellblau/türkisfarbene Kapuzenjacke mit Querstreifen, eine helle Jeans und eine Basecap mit weißem Schirm. Zur Tatausführung trug er transparente Einweghandschuhe. An seiner rechten Hand war eine Schürfverletzungen im Knöchelbereich zu erkennen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 0800 1100 225, in Verbindung zu setzen.

